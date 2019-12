Attention aux piles boutons dans les cadeaux de Noël des enfants!

Nombreux sont les produits électroniques aujourd’hui disponibles et qui fonctionnent avec des piles plates, autrement appelées piles boutons. Et si ces petites pastilles d’énergie sont courantes, elles n’en restent pas moins dangereuses, voire mortelle.

Depuis 2012, selon le CHU de Lille, le nombre d’ingestion de ces piles bouton auraient augmenté de manière significative. Chaque année, plusieurs cas sont recensés.

Le risque est surtout pour les enfants de moins de sept ans, qui ont un œsophage encore très étroit. Ces piles, une fois ingérée, ne vont pas l’étouffer, mais se bloquer dans le système digestif, et avec l’humidité du corps, la pile va s’activer et produire de l’énergie qui va bruler les tissus, jusqu’à créer un trou qui peut se propager au coeur et provoquer la mort de l’enfant.

Pire, même retirée, ou débloquée, le produit de la pile va continuer à agir à l’endroit où elle s’est détériorée et la brûlure va continuer à agir. Le CHU de Lille met donc en garde les parents et invite à faire preuve de la plus grande prudence avec ces jouets et les compartiments à piles qui risquent encore d’être au pied du sapin cette année.