Attention aux orages qui arrivent à partir de 20H

Météo France a placé 42 départements dont le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange aux orages ce lundi. Une « situation fortement orageuse d’automne, nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents » à en croire le prévisionniste.

De leur côté, les averses orageuses « seront accompagnées de fortes rafales de vent (80 à 90km/h localement) et de fortes précipitations (localement 20 à 25mm) », poursuit Météo-France. Autre précision, à certains endroits de la région, des grêles pourront aussi tomber.

Quelques conseils, apportés par le prévisionniste en cas d’orages:

– Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir.

– Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

– A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous.

Cette alerte orange aux orages est en place jusque ce mardi matin 6H. Et vous pouvez nous envoyer vos plus beaux clichés qui seront diffusés sur nos réseaux sociaux.