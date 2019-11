Atteint de la maladie de Duchenne, Hugo a dû arrêter ses études à l’Université

La création d’un statut d’auxiliaire de vie universitaire, c’est ce que réclame Hugo Van-Leeuwen à l’Etat. A 19 ans, le jeune homme a dû changer ses projets d’études en raison d’une succession de mauvaises conditions d’accueil au sein de l’Université de Lille.

Nous l’avions rencontré au moment de la rentrée scolaire. Hugo, atteint de la myopathie de Duchenne, s’est inscrit en Licence d’Histoire à Villeneuve d’Ascq. Rapidement, et malgré la présence d’une auxiliaire de vie scolaire accordée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), des complications sont apparues : absence de preneurs de notes dans quatre matières sur six, auxiliaire de vie non formée pour assurer la prise de notes, locaux inaccessibles, ascenseurs en panne, lève-personne hors de service aux toilettes….

Après un mois et demi d’études dans ces conditions, Hugo a choisi de se réorienter et d’intégrer son ancien lycée, le lycée Raymond-Queneau à Villeneuve d’Ascq, pour suivre un BTS Management Commercial Opérationnel. Lieu d’études où les conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont plus acceptables.

Soutenu par sa mère, Hugo a adressé des courriers aux dirigeants de l’Université de Lille, à Brigitte Macron et au Ministère de l’Enseignement Supérieur pour réclamer des moyens suffisants au sein des universités permettant aux jeunes, porteurs de handicap, d’avoir accès aux études supérieures.