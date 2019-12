Après la Promenade de Flandres, des syndiqués Enedis coupent le courant à Auchan Englos

Ce jeudi matin, des salariés et syndiqués CGT d’Enedis ont organisé un mouvement de colère contre la réforme des retraites. Comme cela a déjà été fait notamment du côté de la Promenade de Flandres ces dernières semaines, une grande coupure de courant sur l’ensemble de la zone commerciale Englos Les Géants s’est déroulée pendant une heure, entre 11h et 12h.

Au même moment, les manifestants espéraient traverser la zone pour faire valoir leur revendications. Les policiers et CRS les ont devancés en bloquant le mouvement et leurs véhicules sur l’avenue de la Boutillerie (à côté des 3 Brasseurs et Décathlon).

Tous les commerces de la zone ont été touchés. Les coupures de courant ont provoqué des ralentissements dans les activités. Coup dur pour eux à quelques jours de Noël….

Des restaurants comme les 3 Brasseurs ont aussi dû rattraper leur retard tant bien que mal pour assurer le service de midi.

A noter que durant le blocage et cette coupure d’électricité, la CGT et Enedis n’ont pas souhaité s’exprimer au micro de Grand Lille TV.