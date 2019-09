Appel aux dons pour la synagogue

La seule synagogue du Nord fait actuellement l’objet d’une rénovation pour retrouver son éclat d’origine. Située rue Auguste-Angellier à Lille, elle souffle cette année ses 128 bougies et reste un symbole important de la communauté juive de Lille et sa région qui représente 500 familles.

En tant que propriétaire de l’édifice, la ville de Lille a lancé la restauration de la façade et des toitures. Des travaux dont le coût s’élève à 541 000 euros. Des travaux d’aménagement et de restauration intérieure sont aussi au programme et sont, eux, à la charge de l’association cultuelle Israélite (ACI).

« Comme tous les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, la restauration se fera à l’identique, indique Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, c’est possible, car nous avons retrouvé des plans d’origine de la synagogue aux archives départementales. L’architecture et les couleurs seront donc respectées. »

L’ACI a lancé une campagne de financement participatif ce week-end. Elle espère rassembler 1,5 millions d’euros.

www.charidy.com/patrimoine