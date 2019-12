Vers 11h ce mardi matin, un véhicule suspect a été signalé à la

police, rue de l’hôpital militaire, à quelques centaines de mètres de la

Grand’Place. La voiture contenait une valise et trois bonbonnes de gaz. Le

secteur entre la place de la République, le Square Morrison et la rue de

Béthune a été bouclé par la police. Les riverains ont été évacués de même

que les élèves de l’école de commerce ECG. Les démineurs ont été appelés.

Plus d’informations à venir.