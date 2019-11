AgriKolis, vos gros colis livrés dans les points relais chez les agriculteurs

Agrikolis, c’est une application lancée en février dernier installée à la Plaine Images, et qui propose de vous aider si vous avez commandé sur internet un colis de +30kg ou volumineux. Plutôt que de l’attendre indéfiniment à votre domicile, si vous le commandez sur CDiscount, vous avez la possibilité de le faire livrer dans une ferme près de chez vous. Les agriculteurs du réseau Agrikolis se chargent de recevoir les produits et de les stocker, et vous accueillent hors des heures de bureau (du lundi au jeudi de 17 à 19h, et le vendredi de 13h30 à 15h, et le samedi matin).

Au tout début de l’entreprise, seules 5 fermes se sont lancées dans l’expérience. C’est le cas d’Alain et Geneviève Maille, d’Annoeullin. “On le fait d’abord pour l’aspect financier, sourit Alain Maille. Après il y a aussi le contact avec les gens. Ca nous permet de répondre aux questions, et d’expliquer l’agriculture d’aujourd’hui avec les pesticides et le fumier. On peut avoir plus de 10 personnes en une soirée”.

“Aujourd’hui, on compte une trentaine de points AgriKolis dans la région, et 80 en France, poursuit Cédric Guyot, co-fondateur d’AgriKolis. Et on a pour objectif d’atteindre 300 fermes dans le pays en 2020”.

Pour connaître le point de retrait près de chez vous, ou si vous êtes agriculteurs et que vous souhaitez rejoindre le réseau : https://agrikolis.com/