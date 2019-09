Dans cette nouvelle édition, on revient sur la Ligue 1 avec ce match nul du LOSC, l’excellent début du VAFC et celui un peu plus mitigé du RCLens, sans oublier le National avec l’USBCO et l’USLD.

Retour aussi sur la première journée de Jeep Elite. L’ESSM le Portel et le BCM Gravelines Dunkerque qui se sont inclinés.

Sans oublier, en cyclisme, le Grand Prix d’Isbergues, et des résultats de quelques courses hors stade.