Aéroport de Lille : L’avion pour tous

Que l’on soit blessé temporaire, déficient visuel, en situation de handicap moteur ou un passager à l’âge avancé, l’Aéroport de Lille mobilise des moyens techniques et humains à chaque étape du voyage.

Une aide qui démarre dès l’entrée de l’aéroport et qui se poursuit jusqu’à la montée dans l’avion. Navettes adaptées pour faire la liaison entre les parkings et l’aéroport, bornes d’appels pour solliciter la prise en charge par des agents, ou encore passerelles télescopiques et véhicules élévateurs d’accès à l’avion sont autant de mesures qui facilitent les voyages des personnes en situation de handicap.

L’aéroport continue d’ailleurs ses investissements avec la mise en service prochaine d’une Fast Lane permettant un accès simplifié aux contrôles de sécurité.

Dans les avions, aussi, tout est fait pour faciliter le voyage des personnes à mobilité réduite grâce à des fauteuils roulant adaptés pour se déplacer dans les allées de l’appareil. « Toute personne a le droit de voyager que ce soit la personne handicapée ou celle en pleine possession de ces moyens, insiste Ahmed Tahar, encadrant à l’exploitation de l’aéroport de Lille. Le but est que la personne ne ressent pas son handicap et qu’elle voyage comme une personne lambda. »

Si l’aéroport a investi dans des équipements spécialisés pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, ce sont aussi les agents qualifiés qui leur permettent un cheminement facilité dans l’aéroport. À Lesquin, ils sont 41 à être formés aux gestes et à leur prise en charge. L’an dernier, près de 15 000 personnes en situation de handicap ont voyagé via l’aéroport de Lille. Problème : beaucoup d’entre elles ne pensent pas à réserver par avance ce service auprès de la compagnie, ce qui retarde leur prise en charge par les agents.