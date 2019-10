Abdel Raouf Dafri, scénariste de Braquo, à Lille pour parler entreprenariat et emploi

Abdel Raouf Dafri, scénariste de cinéma et de séries télévisées à succès comme Braquo ou Le prophète, était, hier, à Lille. Invité par l’association lilloise Pour toi l’entrepreneur, il est un des parrains du Village de l’entrepreneuriat et de l’emploi qui a lieu le 18 octobre.

“C’est l’âme de la manifestation qui m’a convaincu : rêver plus large que le quartier dans lequel on a grandi”, explique Abdel Raouf Dafri. Ce dernier, fils d’immigrés analphabètes, est d’ailleurs un exemple de réussite, “j’ai grandi à Wattignies et Lille et j’ai eu des rêves qui dépassaient largement les frontières des Hauts-de-France. Il faut écouter ceux qui ont tenté qui y sont arrivés et ne pas oublier que pour réussir on échoue énormément. »

Quant au problème de racisme, Abdel Raouf Dafri a un avis tranché : « C’est une affaire de méconnaissance. Si on a quelque chose de qualité à proposer, il y a toujours quelqu’un pour écouter. Quand on part au bas de l’échelle, chaque marche est à gravir, si on considère que l’origine ethnique est un handicap autant s’asseoir sur la première marche est ne plus bouger.”