A Wattrelos, une cinquantaine de gens du voyage expulsés ce mardi

Depuis 6 ans, une communauté de 50 à 60 gens du voyage vivent sur une aire d’accueil aménagé près du boulevard Pierre Mauroy de Wattrelos. Près de 25 caravanes disposent d’accès à l’eau et à l’électricité. En contrepartie, ils doivent chaque mois payer des charges qui s’élèvent de 350€ à 600€.

La grande majorité, qui ne sait ni lire, ni écrire, ne travaille pas et ne reçoit donc que le RSA. Les loyers ne sont donc pas payés, les dettes s’accumulent (de 500 à 9500€).

Compte tenu de cette situation, la MEL a lancé une procédure d’expulsion. Les habitants de l’aire sont sommé de quitté les lieux ce mardi.

Les habitants, tous concernés par cet avis, dénoncent des décisions prises sans communiquer avec eux. Les familles sont dans le désarroi. La plupart ne sont plus en état de se déplacer (enfants scolarisés, malades…) et n’ont pas d’endroit où se poser en cas de secours.

La communauté craint que cette situation n’engendre un cercle vicieux: si les familles sont expulsées, il n’y aura plus d’aide médicale, plus d’enfants scolarisés et la perte du RSA. Elles ont d’ailleurs pris un avocat dans l’espoir d’éviter l’expulsion.

Du côté de la MEL, on a tenu à réagir à cette expulsion. Patrick Delebarre, conseiller métropolitain, évoque une facture impayée de 70.000 euros en eau et en électricité.

Sur les 11 familles concernées, 4 personnes âgées et malades pourront rester sur place. Mais les autres vont devoir quitter l’aire d’accueil de Wattrelos.