A Villeneuve d’Ascq, les bouchons près des écoles inquiètent les parents

Les bouchons sont nombreux à l’heure des sorties d’école, au cœur du quartier d’Annappes à Villeneuve-d’Ascq. En cause : les nombreux parents qui déposent leurs enfants en voiture sur l’ensemble scolaire Saint-Adrien, situé en plein centre-ville. Un établissement qui accueille 2 000 élèves.

“Il y a des problématiques de stationnement, de circulation et donc de sécurité aux abords de l’école. Les voitures se garent sur la piste cyclable obligeant les cyclistes a se déporter sur la route, explique Vincent Baleden, président de l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de Saint-Adrien, on veut sensibiliser les familles et les élèves à revoir leurs façons d’accéder à l’établissement.”

Des actions de sensibilisation sont donc menées par l’association. Cette dernière a donc créé une commission pour travailler sur le plan de déplacement des élèves de Saint-Adrien. Son rôle est de réfléchir sur la manière d’améliorer les possibilités pour les élèves de venir à l’établissement en moyens de déplacement doux.