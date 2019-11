A Tourcoing, une cellule pour lutter contre l’évitement scolaire

A partir du 20 novembre, la ville de Tourcoing va mettre en place une cellule d’évitement scolaire pour lutter contre la déscolarisation des enfants de l’agglomération de la commune.

La loi oblige l’éducation pour les jeunes de 3 à 16 ans, et ce dispositif testé à Tourcoing a pour but le suivi de ces jeunes sur le lieu et le type de leur scolarisation (public, privé, à domicile…) tout en identifiant les jeunes déscolarisés.

Ce dispositif va même encore plus loin, car il essaye de combattre les embrigadements religieux, comme la radicalisation, en identifiant la jeunesse du territoire. Il doit donc permettre de croiser l’ensemble des informations sur les étudiants pour assurer le respect des lois mises en place.

Le Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ceux qui ne respectent pas les obligations d’instruction.