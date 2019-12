A Tourcoing, la SPA organisait le Noël des Animaux

Tout au long du week-end, à la salle Baratte de Tourcoing, la SPA organisait ses portes ouvertes, et plus particulièrement le Noël des Animaux.

Dans cette salle, 35 chats et 1 chien étaient proposés à l’adoption, mais aussi de nombreux stands et animations. £

Parmi ces stands, on trouve celui de Muriel. Elle a participé à l’émission “Le Meilleur pâtissier” sur M6 il y a 4 ans. Elle vendait ses pâtisseries au profit de la SPA et réalisait une animation création de boules de Noël en chocolat.

Etait aussi présent un club jeune de 11 à 17 ans qui se réunit tous les 15 jours pour créer des dispositifs pour les animaux, comme des nichoirs par exemple. Sans oublier, évidemment, un stand information pour expliquer les actions de la SPA et permettre de devenir bénévole.

Un stand qui permet aussi d’informer sur la cause animale, et surtout de marteler ce message. Si, en ces périodes de Noël, les adoptions sont nombreuses, elles doivent responsables : un animal n’est pas un jouet dont on peut se lasser…