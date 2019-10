A Skema, Un chef sur le campus pour apprendre des recettes sympas et pas chères

A SKEMA, la semaine du goût a été célébrée avec l’opération Chef sur le Campus. Et ce mardi, c’est Matthieu Gryczka, chef de cuisine événementiel pour l’Atelier des chefs, qui a pris sous son aile 70 étudiants qui se sont relayés toute la journée dans des ateliers qui leur ont appris 2 recettes. Un Parmentier de canard et une tartine de truite façon gravlax.

L’objectif de cette journée, c’est de montrer des recettes simples à faire et économiques pour les étudiants, et ainsi prouver que bien manger, ça ne prend pas beaucoup de temps, et ce n’est pas forcément très cher.

Une opération faite en partenariat avec Auchan Retail France, qui a profité de l’occasion pour installer des tables et faire rencontrer les étudiants avec les responsables de leurs différents services. Avec plus de 600 postes proposés en CDI, 400 offres d’alternance, 300 offres de stages par an (manager commerce, directeur de supermarché, manager logistique, manager de catégorie ou en services informatiques), Auchan Retail France espère générer au moins 3 000 rencontres avec des étudiants lors des “AfterCook” qui vont être organisés dans une vingtaine d’écoles en France.