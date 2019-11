A Moulins, une résidence privée de chauffage et d’eau chaude depuis le 28 octobre

Alors que le froid revient, des locataires LMH de la résidence Trévise, située rue Jean-Jaurès à Lille Moulins se retrouvent privés de chauffage et d’eau chaude, et ce depuis le 28 octobre.

Ils sont 842 locataires dans 383 logements concernés par ces problèmes de chaudière. Parmi eux, certains en sont totalement privés, quand d’autres ont vu quelques améliorations durant certaines périodes.

Plusieurs locataires essayent d’interpeller LMH pour résoudre ces problèmes. Avec plus ou moins de succès. Des changements seraient prévus en 2020 et un technicien s’est rendu sur place mardi dernier.

Pourtant, une locataire dénonce le manque d’information de la part de LMH et ne semble pas au courant des changements qui devraient avoir lieu. Elle dénonce le manque d’écoute et la réaction très lente des services pour aider les locataires rapidement. En outre, elle ne supporte plus de vivre dans ces conditions et espère déménager au plus vite.