A l’usine Dumortier (Tourcoing), les salariés sont en grève depuis une semaine

A Tourcoing, depuis le lundi 14 octobre, près d’une trentaine de salariés des Huiles et sauces Dumortier sont en grève.

Leur usine, qui fabrique une vingtaine de sauces pour la marque Bouton d’or d’Intermarché, basée rue de Rotterdam dans la zone d’activité de Ravennes-les-Francs, ne tourne qu’avec quelques intérimaires. Sur les 47 salariés de l’entreprise, 28 ont cessé le travail suite à l’appel d’une intersyndicale (CGT-FO), soit l’ensemble de l’équipe de la production et de la logistique.

Les ouvriers qui manifestent devant l’entreprise jour et nuit depuis lundi dernier revendiquent la reconnaissance et l’amélioration de la qualification et des compétences des salariés et des condition de travail. Ils réclament également des augmentations substantielles de leurs salaires.

Les négociations entamées avec la direction n’ont toujours pas abouti. Pour le moment, la société a fait quelques propositions de primes conditionnées aux résultats de l’entreprise, mais elles sont jugées insuffisantes par les salariés qui poursuivent leur mouvement social.