A Lomme et Capinghem, des logements conçus pour personnes cérébrolésées

A Lomme et Capinghem, l’association “La Vie Devant Soi” vient d’inaugurer des logements spécialement conçus pour accueillir des personnes en situation de cérébrolésion suite à un accident de la vie ou encore un AVC.

Appelés Habitat Adapté Accompagné et Partagé, ces logements permettent de retrouver petit à petit une autonomie et une vie sociale. En plus des espaces communs, chaque résident possède sa chambre et sa salle de bains. Des auxiliaires de vie accompagnent les actes de la vie quotidienne.

Pour l’heure, 5 locataires bénéficient d’une colocation et 3 d’entre eux ont opté pour un logement individuel.

Financée par le Département du Nord et l’ARS (Agence Régionale de Santé), l’association “La Vie Devant Soi” a été créée en 2005 avant d’ouvrir un foyer d’accueil médicalisé pour personnes cérébrolésées en 2010 à Lomme.