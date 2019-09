A Lomme, des enfants de l’IME Lino-Ventura viennent à l’école 2 fois par semaine

A l’école maternelle Ferry-Demory de Lomme, il y a depuis la rentrée une classe un peu particulière. 2 matinées par semaine, le mercredi et le jeudi, 6 enfants de l’IME Lino-Ventura l’occupent avec des professeurs spécialisés. Le but, faire en sorte que ces enfants puissent bénéficier de temps scolaire parmi d’autres élèves. “Ca se passe vraiment bien”, sourit Gaëlle Chapot, directrice de l’IME Lino-Ventura. “Le jour de la rentrée, il y avait beaucoup d’émotions, surtout pour les parents. Pour eux, c’était très touchant de venir pour la première fois à l’école. Les enfants, eux, ont une capacité d’adaptation incroyable. Ils ont découvert cette classe et les autres enfants, et joué avec eux comme si c’était naturel”. Cette salle, située au milieu d’autres classes dans le couloir, a nécessité quelques aménagements, mais elle ressemble fortement aux autres maternelles. ” Il y a des tables adaptées et des chaises adaptées qui vont être installées” poursuit Gaëlle Chapot. “Et il y a un coin en plus où ils peuvent se reposer, parce que ce temps en classe leur demande beaucoup d’énergie”. Aujourd’hui, il ne sont que 6 sur les 35 enfants sur l’accueil de jour de l’IME Lino-Ventura à pouvoir venir à l’école 2 fois par semaine. Mais cela devrait progressivement augmenter.