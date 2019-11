A Lille, on sait qui sera au 31

On connaît désormais les enseignes qui s’installeront au futur centre commercial Le 31, situé rue de Béthune à Lille, à la place des anciennes Galeries Lafayette. Un lieu « pluriel » qui accueillera shopping, streetfood, bureaux, hôtel et loisirs.

Pour le commerce, on y retrouvera la marque de mode urbaine Citadium. Une salle d’escalade indoor Climb Up et une salle de sport Fitness Park occuperont également les lieux.

En matière de restauration, La Grande Scène proposera dix restaurants de cuisine street-food, deux bars, un coffee shop et une scène de spectacle.

Enfin, le lieu abritera aussi Okko, un hôtel 4* de 120 chambres ainsi que des bureaux, sans oublier un parking de 600 places.

L’objectif de ce lieu, c’est de répondre « aux nouveaux modes de vie et de travail » mais aussi « d’insuffler un nouveau dynamisme à la rue de Béthune et à l’ensemble du quartier », indiquent les promoteurs.

L’ouverture est prévue d’ici l’été 2020. Des rencontres « emplois » devraient être organisées en mai.