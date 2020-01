A Lille, les étudiants de l’IUT A face à des camps de caravanes sur le parking

Ce lundi, les étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie A de Lille (IUT A) ont constaté, sur le parking, l’installation d’un camp de caravanes sur la partie avant des places.

Ils s’étaient installé pendant 2 semaines et durant les fêtes de Noël. Au delà de cette installation, de nombreux étudiants et membres du personnel dénoncent des vols, des casses et de l’insalubrité (dépôts sauvages, bonbonnes de gaz vides, poubelles renversées, câbles dénudés et abandonnés…).

Permis ces étudiants, le jeune Yanis, étudiant en génie électrique, affirme que sa voiture a été forcée et qu’il a subi des vols. Ce mercredi matin, les caravanes ont disparues, mais les traces de leur passage sont toujours là.

Témoignage de Yanis, qui dénonce les installations de camp à répétition, le manque de solution et de sécurité pour les étudiants de la zone.