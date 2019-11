A 45 ans, il se lance à la recherche de ses parents biologiques sur Facebook

Pierre Olivier Bailleul a 45 ans. S’il a toujours su qu’il avait été adopté, c’est seulement aujourd’hui qu’il se lance dans la recherche de ses parents biologiques.

Début octobre, Pierre Olivier tombe sur l’interview d’Olivier Rousteing, un styliste connu, lui aussi adopté et à la recherche ses parents. Un déclic pour le nordiste.

S’il a d’abord lancé une demande au département du Nord, il a aussi choisi de passer via les réseaux sociaux. Et ça marche. En quelques jours, son appel est partagé plus de 2000 fois.

S’il a déjà quelques pistes grâce aux réseaux sociaux, Pierre Olivier n’a toujours pas de réponses.

Une recherche et un combat que Pierre Olivier souhaite d’abord mener à bien pour lui, mais aussi pour montrer à tous ceux dans la même situation que lui qu’il est toujours possible de retrouver d’où l’on vient.