85 écrans publicitaires supplémentaires dans les abribus et trams en avril

Le contrat entre Clearchannel et Keolis/Ilévia pour l’affichage des publicités se termine en fin avril et ne sera pas renouvelé. La prochaine entreprise qui sera en charge de l’affichage sur le réseau de transports en commun, ce sera JC Decaux. L’entreprise de communication extérieure l’a officialisé à travers un communiqué le 16 décembre dernier.

Un nouveau partenariat qui débutera le 1er avril prochain. Pendant 5 ans, JC Decaux aura en charge l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire des plus de 1000 abris voyageurs de la MEL (961 abribus et 55 abris de tram).

Dans ce même communiqué, JCDecaux annonce l’installation de 85 écrans pub à LED dans ces mêmes abris. Mais pour l’instant, il n’est pas précisé où ils seront installés.

De nouveaux panneaux publicitaires qui font bondir les associations comme Résistance à l’Agression Publicitaire. S’ils ne savent que peu de choses sur ces installations, ils sont déjà contre ce qu’ils qualifient comme une agression envers les usagers des transports en commun.