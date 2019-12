64 nouveaux français accuillis en préfecture

La préfecture de Lille a organisé une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française de 64 personnes. Présidé par Nicolas Ventre, secrétaire général adjoint, elle a débuté par un discours de bienvenue, suivi de la Marseillaise et de l’écoute de l’hymne européen.

Les personnes ont toutes été appelées nominativement, sous les applaudissements de l’assemblée, pour recevoir un dossier avec un extrait de leur décret de naturalisation ou leur déclaration de nationalité, accompagné de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Les 37 hommes et 27 femmes naturalisés habitent l’arrondissement de Lille. Âgées de 21 à 79 ans, elles sont originaires de 32 pays et viennent du Maghreb, d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Asie, du Proche et Moyen-Orient, d’Amérique Centrale, d’Amérique du Sud et d’Europe. 48 d’entre elles ont obtenu la nationalité française par décret, 14 par déclaration à raison de leur mariage avec un Français et 2 en qualité de frère de Français.

En 2019, près de 1 180 personnes domiciliées dans le département du Nord ont acquis la nationalité française, soit près de 740 par décret, 405 par mariage, 20 par ascendant et 15 par fratrie.

Établie par la loi du 24 juillet 2006, la cérémonie de remise des décrets de naturalisation se veut à la fois solennelle et chaleureuse afin que ce moment, qui marque une étape importante dans la vie de ces nouveaux citoyens français, ne soit pas qu’une simple démarche administrative.