500 cyclistes manifestaient dans Lille ce week-end

Il y a tout pile un an, la mairie de Montpellier avait annoncé ne pas faire d’aménagements pour les vélos, vu le peu de 2 roues circulant dans la ville. Une annonce qui avait fait un tollé auprès d’associations de cyclistes, qui avaient organisé une manifestation rassemblant près de 1400 vélos devant la mairie montpelliéraine dans la foulée.

Un an après, l’association Droit Au Vélo a voulu rappeler cet épisode avec une manifestation à l’échelle nationale. Et à Lille, ce sont 500 cyclistes qui ont déambulé dans les rues dimanche, pour montrer que les cyclistes sont bien présents et que ces aménagements sont nécessaires pour leur sécurité.

D’autant que les municipales approchent, et que les aménagements d’infrastructures pour ces moyens de déplacement doux pourront être un enjeu dans cette campagne.