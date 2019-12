5 kms de voies piétonnes au coeur de Lille, la nouvelle mesure dévoilée par Violette Spillebout

Violette Spillebout, candidate LREM aux Municipales de Lille, annonce la deuxième mesure de son programme intitulé « faire respirer Lille » : la création d’une promenade piétonne continue de 5 kilomètres et d’un nouveau secteur piétonnier dans le centre de Lille.

Le but : dynamiser le commerce et le tourisme dans la capitale des Flandres, tout en améliorant la qualité de vie des promeneurs, cyclistes et riverains.

La promenade continue, longue de 5 kilomètres, est prévue pour relier les deux poumons verts de Lille, Saint-Sauveur et La Citadelle, jusqu’au Port de Lille avec un sentier pour piétons, un double-sens de piste cyclable et une voie pour les voitures accessibles à certains véhicules comme les taxis, navettes Bus et les voitures des résidents. Le nouveau secteur piétonnier s’étendra du Parvis Saint-Maurice au Quai du Wault en passant par le Peuple Belge.

Parallèlement, Violette Spillebout entend développer trois nouveaux parkings à la Porte des Postes, au Port de Lille et au nord de Lille avec accès aux métros et navettes vers le coeur de ville. Le nombre de vélotaxis passeraient de 15 à 100 avec renforcement des zones de dépose et la création de deux nouvelles lignes de tramway.