5 Entreprises Innovantes de la région récompensées

Les Rencontres Régionales de la Recherche et de l’Innovation ont débuté ce lundi au Conseil Régional. Jusqu’au 30 novembre, 28 événements vont permettre de mettre en lumière les entrepreneur(es) des Hauts-de-France dans 17 villes : Amiens, Arras, Lille Tourcoing ou encore Compiègne.

Cette 3ème édition est marquée par une nouveauté : la remise des Trophées de l’Innovation qui récompensent des projets innovants dans le domaine de l’artisanat alimentaire, des achats publics innovants ou encore de l’agriculture. Pendant deux semaines, porteurs de projets, chef(fes) d’entreprises, chercheur(es), salarié(es) et étudiant(es) vont se rencontrer et échanger sous l’impulsion notamment de la Région et de l’Agence Régionale de l’Innovation et du Développement qui accompagne environ 400 projets par an.

En 2018, les Hauts-de-France figuraient en 1ère position des régions françaises pour les projets industriels avec 275,7 millions d’euros de levées de fonds investis dans 74 entreprises. Dans tous les secteurs confondus, 353 créations d’entreprises innovantes ont été enregistrées dans la région depuis 10 ans soit 1 597 emplois créés.

www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

Les 5 entreprises lauréates sont :

Kinestesia, Trophée du Challenge Technologique

Malengé, Trophée de la PME innovante

Noirot groupe-Muller, Trophée de l’ETI innovante

GoMyPartner, Trophée du Service innovant

Novatex Médical, Trophée du Produit innovant