30 ans de coopération entre le Nord et les provinces belges voisines, ça se fête!

Depuis maintenant 30 ans, le Nord collabore avec ses voisins belges, la Province du Hainaut (wallonne-française) et la province de Flandre Occidentale (flamande), afin de mettre à profit sa position géographique stratégique, au coeur de l’Europe.

Des avantages de collaboration et une force de développement territorial à exploiter pour notre département, notamment dans des actions thématiques comme l’enfance et la jeunesse, l’éducation et les collèges, la promotion de la santé…. Mais surtout l’insertion et l’emploi.

Les provinces belges recherchent de la main d’oeuvre que notre région peut facilement fournir. De nombreuses offres d’emplois sont à pourvoir de l’autre côté de la frontière, et permettent de faire baisser le chiffre du chômage dans le département du Nord.

Jean-René Lecerf était présent ce lundi au vélodome de Roubaix avec les gouverneurs des provinces du Hainaut et de la Flandre occidentale pour signer officiellement les avenants aux protocoles d’accord pour la coopération future. Ils ont également présenté les aboutissements des 30 années d’échanges.