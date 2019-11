3 partis d’opposition de la MEL vont unir leurs forces

Ce lundi à Warneton, les représentants élus de 3 partis d’opposition de la MEL (APM, GIDEC et MCU) se sont réunis pour évoquer leur envie de collaborer pour créer un projet métropolitain en vue des élections de 2020.

Et le premier point abordé par ces partis, c’est un bilan de la mandature de Damien Castelain, le président actuel de la MEL. Ces élus regrettent un mandat « raté, inachevé ». Ils dénoncent le manque de projet ambitieux, de grandes avancés et d’ambition claire et précise. En outre, ils déplorent la situation actuelle de la mobilité (convention TER, métros…), l’attractivité de la métropole, la gestion financière (investissements) ainsi que le projet du Biotope jugé inadapté et pas suffisamment réfléchi (notamment compte tenu du manque de place à prévoir).

Ces 3 partis invitent les partenaires institutionnels, les habitants et les associations de la métropole, mais aussi ses voisins belges, du bassin miniers et du dunkerquois à se réunir pour « co-construire l’avenir de la MEL ».

Après les élections de mars, l’alliance définira un candidat représentatif lors des élections de la métropole de 2020.