3 nouveaux partis derrière EELV et Stéphane Baly pour les municipales lilloises

Après Génération Ecologie, trois autres partis rejoignent la liste « Lille Verte » portée par Europe Ecologie Les Verts (EELV) en vue des élections municipales à Lille. Génération.s, Diem 25 et Volt font désormais campagne auprès du parti écologiste et soutiennent Stéphane Baly, candidat EELV à la succession de Martine Aubry.

Cette alliance est née d’une volonté de porter des projets issus d’un socle commun basé sur l’Ecologie, l’Humanisme et la Solidarité.

Pas de rapprochement avec le Parti Socialiste pour EELV, du moins pour le premier tour de ces élections municipales.

A la fois conseiller municipal et Métropolitain, Stéphane Baly entend notamment répondre à l’urgence écologique ou encore renforcer la démocratie participative avec un programme actuellement en préparation et qui sera dévoilé aux alentours du 20 janvier.

En attendant, les militants et membres de la liste « Lille Verte » arpentent les marchés pour partir à la rencontre des lillois et organisent leur premier meeting le 5 mars au Splendid.