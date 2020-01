25 nouveaux véhicules pour les pompiers du Nord

Ce vendredi, une cérémonie était organisée en présence de Jacques Houssin, premier-vice président du conseil d’administration du SDIS du Nord et conseiller départemental du Nord, afin de rendre les clés des nouveaux véhicules aux chefs des Centres d’Incendie et de Secours de la région sélectionnés.

Pas moins de 25 nouveaux véhicules ont été distribués dans plusieurs centres du département.

1 Échelle Pivotante à mouvements Combinés

1 Camion Bras Élévateur Articulé

5 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV « cellules »)

10 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV « tôlés »)

8 Véhicules Légers

L’objectif étant d’assurer que les pompiers puissent toujours avoir les moyens matériels nécessaires et suffisants afin de rester efficace et rapide. L’évolution des besoins et des secours se fait ressentir, c’est pourquoi des investissements ont été nécessaires (6 millions d’euros ont été investis par département du Nord en 2019).