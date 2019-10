20 ans après, les joueurs de Calais vont réaffronter le FC Nantes

Le 6 juin prochain, au stade de l’Epopée à Calais, le CRUFC et le FC Nantes rejoueront la finale de la Coupe de France à l’occasion des 20 ans de la finale du club amateur.

Reginald Becque, capitaine de l’équipe calaisienne et Mickaël Landreau, gardien du FC Nantes de l’époque, se sont entendus pour réunir les joueurs de l’époque, et pour rejouer ce match pour fêter les 20 ans de l’un des matches les plus mémorables du football amateur français.

Nous avons rencontré Reginald Becque, capitaine du CRUFC à l’époque de l’épopée Calais 2000, à la plage de Malo-les-Bains.