2 ministres à Tourcoing pour l’inauguration du batiment de Booking.com

Booking.com, site de réservation d’hébergements en ligne, a inauguré vendredi son nouveau centre européen de service clientèle, en présence du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et de Gérald Darmanin, 1er adjoint à Tourcoing et ministre de l’Action et des comptes publics.

Situé à Tourcoing, place Sébastopol, le bâtiment de 6 200 m2 accueille actuellement plus de 700 salariés. Un effectif qui devrait monter jusqu’à 880 d’ici l’été 2020. « Cette installation révèle l’attractivité de la France, se réjouit Jean-Yves Le Drian, Booking.com était déjà installé à Tourcoing mais au moment de son extension, l’entreprise a regardé ailleurs s’il n’y avait pas mieux et a finalement refait le choix de Tourcoing. »

Une bonne nouvelle, aussi, pour le premier adjoint de la commune : « C’est le symbole du renouveau d’une ville qui a connu beaucoup de difficultés dans les années précédentes et qui aujourd’hui retrouve le chemin de la prospérité, commente Gérald Darmanin. C’est important, car l’entreprise crée de la richesse, la richesse c’est l’emploi et l’emploi c’est des Tourquennois qui sont heureux. »

Selon Booking.com, un employé sur quatre est originaire de Tourcoing sur ce nouveau site.