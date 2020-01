183 licenciements à Cargill à Haubourdin suite à un PSE

Ce vendredi, la CGT organisait une assemblée générale au sein de l’usine Cargill suite à l’annonce d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant 183 licenciements pour motif économique. La direction envisage de réorienter et de redimensionner le site d’Haubourdin, spécialisé dans la production d’amidon et de ses dérivés à destination des agriculteurs et des industriels.

Cette assemblée générale a débuté dans une vive tension avec des salariés qui ont demandé aux représentants de la direction de quitter la salle. Ce qu’ils ont fait.

La CGT entend faire annuler ce PSE et met en avant une hausse des bénéfices de Cargill, l’un des leaders mondiaux du secteur agro-industriel. Selon le syndicat, les bénéfices sont passés de 1,6 milliard d’euros en 2016 à 3 milliards d’euros en 2017.

Le Comité Social et Economique (CSE) a mandaté un avocat pour entamer des démarches juridiques à l’encontre de Cargill et faire annuler le plan de licenciements. Le CSE a également fait appel à cabinet indépendant permettant une expertise sur les conditions de travail des 328 salariés.

Le site d’Haubourdin transforme de l’amidon de maïs depuis 1856. L’usine a été rachetée en 2002 par Cargill, une entreprise multinationale présente dans 70 pays.